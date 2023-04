Incontro De Laurentiis-Ultras, c’è stata telefonata del Presidente

Il quotidiano Il Mattino ha svelato un retroscena relativo all’incontro tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli.

Lo scorso giovedì Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato uno degli ultras della tifoseria partenopea per fissare un incontro avvenuto poi nella giornata di ieri.

“”Qua la mano, parliamoci”, così il presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di giovedì aveva chiamato uno ad uno gli esponenti del tifo organizzato delle due Curve del Maradona per convocarli ad un incontro che ieri poi c’è stato spiazzando tutti sulla location. Inizialmente doveva essere infatti la Prefettura il luogo che doveva ospitare l’incontro. “Vediamoci tra di noi” hanno concordato tutte le parti in causa. Il presidente De Laurentiis per spingere a fare questo incontro, giovedì ha in maniera generale ai vari gruppi ultras dichiarato: “Ragazzi, tutti insieme potremo fare delle grandi cose”. La risposta degli esponenti del tifo organizzato è stata: “Presidente, per noi è un onore la vostra chiamata”.”

