Osimhen: “Napoli è un grandissimo club e non chiedo di meglio”

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG5 parlando del Napoli ma anche de tifosi e della città.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni del TG5, esprimendo le sue sensazioni sul capoluogo partenopeo, ma anche sulla gente che lo abita. Non mancano le sue sensazioni sul campionato che si sta per concludere

“Siamo vicini allo Scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. La città è travolgente, l’affetto della gente è straordinario. Non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro.”

Sul razzismo afferma:

“Lotterò per fermarlo, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle e questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Diventare calciatore è stata dura, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!”

