Salernitana, Ochoa: “Dovevo andare al Napoli, poi saltò tutto”

Il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa ha svelato che nel 2018 sarebbe dovuto andare al Napoli, ma alla fine la trattativa saltò.

L’estremo difensore della Salernitana Guillermo Ochoa ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Secondo quanto dichiarato, il giocatore sarebbe dovuto andare al Napoli nel 2018, ma la trattativa non andò a buon fine in quanto il suo allenatore di allora non avrebbe acconsentito al trasferimento. Di conseguenza il club azzurro scelse il portiere colombiano David Ospina.

Di seguito le parole di Guillermo Ochoa:

” Ho scelto la Salernitana perché è stata una delle prime squadre a cercarmi e non volevo far passare troppo tempo prima di tornare a giocare. Inoltre sono cresciuto guardando la Juventus di Buffon e Del Piero, il Milan di Pirlo e Schevchenko. Sono quindi un fan della Serie A. Quando ero al Liegi, tra il 2018 e il 2019, dovevo arrivare da voi: mi voleva il Napoli. Il mio allenatore allo Standard disse però di no, quindi il club prese Ospina.”

