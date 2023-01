Salernitana-Napoli, Spalletti ha deciso la formazione

Il tecnico Luciano Spalletti avrebbe deciso la formazione del Napoli in occasione del derby contro la Salernitana.

Questo pomeriggio allo Stadio Arechi si disputerà il derby tutto campano tra Salernitana e Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Luciano Spalletti avrebbe già deciso la formazione da schierare in campo. Impossibile non notare l’asseta dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia a causa dell’influenza. Al suo posto dunque ci sarà Eljif Elmas. Ci sarebbe inoltre un ballottaggio in corso in attacco tra Matteo Politano ed Hirving Lozano, con quest’ultimo che sarebbe in vantaggio.

Di seguito ecco quanto riportato dal noto quotidiano:

“In porta ci sarà Meret; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente con Lozano (in vantaggio su Politano), Osimhen ed Elmas. Ieri sera la squadra s’è trasferita all’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, sede del ritiro, dopo l’allenamento coinciso con la tempesta pomeridiana che s’è abbattuta sulla zona.”

