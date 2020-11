Incredibile, l’Italia è testa di serie al sorteggio Mondiale grazie a… Sergio Ramos!

Svizzera-Spagna finisce in pareggio, Sergio Ramos fallisce ben due rigori

La Svizzera sfiora il colpaccio in casa contro la Spagna. Una rete di Freuler, centrocampista dell’Atalanta, viene recuperata solo a 2′ dalla fine dal gol di Moreno. Proprio grazie al pareggio tra le due nazionali, l’Italia di Mancini sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022.

Una curiosità: il madrilista Sergio Ramos ha sbagliato ben due rigori nel secondo tempo. Secondo quanto scritto dal portale della Gazzetta dello Sport, il centrale del Real, prima di oggi, ne aveva sbagliati solamente tre in tutta la carriera (due proprio con la Spagna, nel 2013 e nel 2016). Il portiere svizzero Sommer diventa assoluto protagonista di serata: il numero uno del Gladbach li ha parati entrambi.

