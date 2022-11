Indiscrezioni Mazzocchi Napoli, De Maggio: “Vi dico cosa mi risulta”

Indiscrezioni Mazzocchi Napoli, le parole di De Maggio

Indiscrezioni Mazzocchi-Napoli – Walter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rumors di mercato riguardo Mazzocchi e il Napoli, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha dichiarato il giornalista:

“Questa mattina sono uscite delle indiscrezioni su Mazzocchi in chiave Napoli. Da Salerno hanno scritto che Iervolino direbbe sì al napoli solo in cambio del cartellino definitivo di Demme, 15-20 milioni cash ed anche il prestito di Zanoli. Da quanto ci risulta, il Napoli non è interessato all’esterno in forza alla squadra di Davide Nicola”

