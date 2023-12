Infortunio Anguissa, le ultime sui tempi di recupero

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’infortunio del centrocampista Frank Anguissa, in particolare sui tempi di recupero.

Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha riportato un infortunio al piede destro durante il match contro il Cagliari. Questa sera dunque il giocatore non potrà essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone valida per il passaggio agli ottavi di finale.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato tempi di recupero del giocatore, che dovrebbe rientrare in campo per la gara contro la Roma.

Ecco quanto si legge:

“Oltre a Elmas si è fermato Frank Anguissa, che non ha partecipato alla seduta di allenamento. Quindi anche il giocatore camerunese deve dare forfait per il match di Coppa Italia. Il suo infortunio però è decisamente meno grave di quello capitato a Elmas: Anguissa ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra perché nel match contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro.”

