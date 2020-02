Napoli, finalmente Di Lorenzo a destra: adesso si punta all’Europeo

Secondo l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, è dunque ora di tornare all’antico. Perché Di Lorenzo dopo un lungo tour (dettato principalmente dall’emergenza infortuni) si ritroverà oggi al punto di partenza. Su quella fascia (la destra) della quale è pienamente padrone e sulla quale riesce in ogni modo a fare il bello e cattivo tempo. Da quando s’è stabilito a Napoli infatti il buon Giovanni, pur assicurando un rendimento super, non ha trovato di certo continuità rispetto alla posizione da occupare in campo. Essendo costretto ben presto ad industriarsi in “mestieri” non sempre compatibili con quello di esterno difensivo.

Ma il Di Lorenzo che non finisce mai di stupire ha dimostrato di possedere un repertorio i cui confini sono ancora da fissare, tenuto conto che s’era prestato anche a fare l’esterno sinistro (leggi Spal), dopo le prove generali da centrale (col Brescia). E persino l’ala destra in un’occasione del tutto speciale, quella della notte-Champions dell’Anfield, offrendo l’assist a Mertens per il momentaneo vantaggio. Coi ritorni di Koulibaly e Maksimovic – così come sancito da Gattuso nella conferenza della vigilia – oggi riprenderà servizio nella postazione preferita, lì dove riesce ad esprimere costantemente tutto il suo potenziale. Ed è proprio quel tornare alle vecchie abitudini che potrebbe (ri)aprirgli le altre porte azzurre, quelle della Nazionale e di Euro 2020

