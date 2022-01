Infortunio Insigne – Rientro in campo previsto intorno al 6 febbraio

Tuttosport – Brutte notizie per Lorenzo Insigne: il rientro è previsto intorno al 6 febbraio.

La previsione del quotidiano, sul rientro in campo di Lorenzo Insigne, non è una delle migliori congetture per il Napoli, soprattutto in un momento come questo. In attesa dell’esito del test strumentale si ipotizzano le varie date per il rientro ufficiale: al momento la più papabile è dal 6 febbraio in poi, quando ci sarà come prima gara il Venezia.

