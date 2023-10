Infortunio Juan Jesus, altre due settimane di stop per il difensore

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime in merito all’infortunio del Napoli Juan Jesus, costretto ad altre due settimane di stop.

Arrivano aggiornamenti relativi all’infortunio di Juan Jesus. Il difensore del Napoli avrebbe avuto una ricaduta, per questo motivo non sarà a disposizione di Rudi Garcia per altre due settimane.

La notizia è arrivata dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“In tutto questo, oltre l’infortunio di Osimhen, la sfortuna spara un altro colpo di cannone. Perché pure per Juan Jesus ci sono problemi fisici, forse una ricaduta. Di sicuro sarà indisponibile per almeno altre due settimane. Se tutto andrà per il verso giusto, poiché poi non si può mai prendere sotto gamba un problema muscolare.”

