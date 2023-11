Infortunio Lindstrom: ecco quanto starà fuori, i tempi di recupero

Infortunio Lindstrom, i tempi di recupero

Infortunio Lindstrom – Il giocatore è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un problema fisico e gli esami svolti in Italia hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie, lavoro personalizzato in piscina e palestra. Come riportato nel report della SSCN.

Si tratta dello stesso infortunio occorso ad Alex Meret pochi minuti prima del fischio d’inizio di Napoli-Empoli. I tempi di recupero, dunque, saranno i medesimi.

Per rientrare in gruppo dopo un infortunio di questo tipo di solito occorrono un paio di settimane circa. L’ex Eintracht Francoforte, quindi, salterà certamente i match con Atalanta, Real Madrid e Inter. Potrebbe tornare disponibile a Torino per Juventus-Napoli, il prossimo 8 dicembre, o quattro giorni dopo per la sfida di Champions League contro il Braga.

