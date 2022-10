Infortunio Osimhen, probabile assenza anche contro l’Ajax

A causa di un infortunio di natura muscolare l’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe essere assente anche nella sfida contro l’Ajax.

Victor Osimhen è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio avvenuto durante la gara di Champions League contro il Liverpool. A causa di ciò l’attaccante nigeriano non è nella lista dei convocati per Napoli-Torino. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Osimhen non recupererà neanche per la prossima gara di Champions League contro l’Ajax.

“L’ assenza di Osimhen si è avvertita nello strapotere fisico e nelle progressioni che sono mancate, non nel numero di gol o nei risultati raggiunti coi suoi sostituti. Simeone e Raspadori hanno consolato il periodo d’astinenza da Victor con le loro qualità in una staffetta che proseguirà anche oggi contro il Torino. Lo ha ribadito Spalletti, giocheranno entrambi, come nelle precedenti partite in cui ognuno si è ritagliato il proprio spazio e qualche istante di gloria. Il ballottaggio è ancora vivo e, dopo oggi, proseguirà anche in vista della gara di martedì con l’Ajax quando Osimhen ancora mancherà.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

