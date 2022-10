Napoli-Torino, il consiglio di Spalletti ai centrocampisti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un consiglio che Luciano Spalletti avrebbe dato ai centrocampisti in vista di Napoli-Torino.

Si avvicina l’ora della sfida tra Napoli e Torino e secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico Luciano Spalletti avrebbe dato un consiglio ben preciso ai centrocampisti azzurri. Il quotidiano riporta che l’allenatore avrebbe chiesto maggiore mobilità a centrocampo, dunque l’obiettivo sarebbe quello di non farsi dominare dal pressing avversario.

Di seguito quanto riportato sul quotidiano:

“E sempre per evitare l’aggressione alta del Torino, Spalletti chiederà ai suoi centrocampisti maggiore mobilità per togliersi dalla morsa del pressing e cercare spazi nella trequarti avversaria. Il polacco Zielinski sarà quello che si inserirà di più, a ridosso delle punte. Ma anche Anguissa ultimamente sta prendendo gusto ad arrivare in zona gol, sfruttando anche l’ottimo dribbling di cui è dotato. Anche Lobotka, con i suoi cambi di direzione, dovrà cercare di far girare palla velocemente “nascondendola” al Toro.”

