Napoli, contro il Torino Simeone favorito su Raspadori

Mancano poche ore alla sfida tra Napoli e Torino, secondo il Corriere dello Sport Giovanni Simeone sarebbe favorito in attacco su Giacomo Raspadori.

Manca sempre meno al fischio d’inizio per la sfida tra Napoli e Torino. Il Corriere dello Sport ha riportato un focus circa le scelte di Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sull’attacco azzurro. Giovanni Simeone sarebbe favorito rispetto a Giacomo Raspadori, inoltre Matteo Politano potrebbe avere un posto da titolare. Nonostante il suo infortunio recente alla caviglia avrebbe recuperato in maniera più che positiva.

Ecco quanto riportato dal quotidiano in occasione di Napoli-Torino:

“Simeone è il candidato numero uno per recitare da centravanti, ma – scrive il Corriere dello Sport – la casella destra continuerà a stuzzicare dubbi e riflessioni fino a quando sarà possibile. Politano, a Milano, ha collezionato una prestazione super e un gol su rigore ma anche una distorsione alla caviglia destra che negli ultimi giorni, però, non gli ha impedito di lavorare regolarmente in gruppo. Sta bene, insomma, e ciò significa che se anche oggi le sue sensazioni saranno positive, allora potrà ritenersi pronto a ricominciare dall’inizio. Sta bene anche Lozano, per la cronaca: stanco per un viaggio concluso giovedì notte, magari, però l’allarme muscolare è rientrato.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, il consiglio di Spalletti ai centrocampisti

Benevento: mister Cannavaro punta tre azzurri per il mercato invernale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sbarco di migranti a Pozzallo, in 54 a bordo di una imbarcazione