Infortunio Politano: la situazione sembra seria, attesi altri esami

L’infortunio di Matteo Politano sembrerebbe più serio del previsto, si attendono altri esami per capire meglio la situazione.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rimediato un infortunio al polpaccio durante la gara amichevole contro il Girona. Il giornalista di Sky Sport 24 Francesco Modugno ha commentato la questione sostenendo che sarebbe più seria di quanto costatato all’inizio. Per questo motivo ci dovrebbero essere altri esami con l’obiettivo di rilevare il problema in maniera più dettagliata.

Matteo Politano attualmente si trova a Castel di Sangro con il resto della squadra azzurra. Dopo tale infortunio non ha sostenuto le sedute di allenamento insieme ai compagni proprio per iniziare un percorso di riabilitazione. Attualmente i tempi di recuperi non si conoscono, non è certo che l’attaccante possa recuperare per la prima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

Di seguito le parole di Modugno:

“Problemi per Politano, l’esterno del Napoli farà accertamenti nelle prossime ore. Sembrerebbe esserci qualcosa in più di un indurimento al polpaccio.”

