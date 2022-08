Simeone respinge il Nizza, l’argentino vuole solo il Napoli

Giovanni Simeone avrebbe in mente solo l’obiettivo Napoli, l’argentino avrebbe infatti rifiutato la proposta del Nizza.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si concentra su Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona che potrebbe arrivare al Napoli a breve. È da alcuni giorni che si parla infatti di tale trasferimento con l’argentino che avrebbe respinto qualsiasi altra opzione proprio per la volontà di approdare nel club partenopeo. L’ultimo club rifiutato è stato il Nizza.

Dal quotidiano si legge:

“C’è un calciatore che ha voglia di Napoli più di ogni altra cosa al mondo, ed è disposto per questo ad aspettare ancora. Magari anche rischiando di restare dove sta: ed è Simeone. Il Cholito, anche su pressione del papà, non vede l’ora di giocare al Maradona allo Stadio del Pibe de oro, vero idolo della famiglia. Ed è per questo che ieri ha rispedito al mittente anche l’arrembaggio di Nizza. Il Verona, a dire il vero, inizia un po’ a sbandare: i 17 milioni promessi dal Napoli fanno gola. Ma Giuntoli, ancora ieri, è stato chiarissimo: dobbiamo vendere Petagna.”

