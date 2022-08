Politano: “Osimhen può diventare un leader, Di Lorenzo capitano perfetto”

Matteo Politano sul Napoli del futuro

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a SkySport24.

Queste le sue parole:

“C’è da lavorare sui nuovi arrivati, chi è qui da più tempo è più pronto. Vedremo se come dicono il Napoli è da quinto o sesto posto, il nostro obiettivo è riconfermare almeno la Champions. Sarà un anno simile all’ultimo anche se con giocatori diversi. Sarà un Napoli competitivo, che punta sempre in alto sempre.

Un Napoli diverso, senza più Insigne, Mertens e Koulibaly.

Sono andati via dei grandi leader ma quest’anno qualcun altro può prendere il loro posto.

Osimhen deve stare sereno e pensare a far bene in campo, è un punto di riferimento, deve diventare il nostro leader sia in campo che fuori. Di Lorenzo è un capitano silenzioso, è speciale: perfetto per quella responsabilità.

Chiusura sul nuovo acquisto Kim, che si è messo in mostra anche lontano dal campo.

Quando è arrivato si è dimostrato un grandissimo ballerino. Ora lo aspettiamo in campo. Fuori è spettacolare, speriamo anche dentro il campo”.

