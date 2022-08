Il Napoli lavora per la cessione di Fabian Ruiz al PSG

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Fabian Ruiz potrebbe presto indossare la maglia del PSG.

Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli prima dell’inizio del campionato per approdare in Francia e vestire la maglia del PSG. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che si concentra per l’appunto sulla trattativa. Il club francese sarebbe in contatto con il Napoli e si starebbe stabilendo anche la cifra giusta per completare il tutto. Per il momento si parlerebbe di circa 25 milioni. Ricordiamo che Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed ha rifiutato il rinnovo con il club partenopeo.

“Fabian è in partenza: la trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol. Cose che succedono quando il mercato entra nel vivo, quando un affare è pronto per essere rifinito e confezionato: il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano: “Osimhen può diventare un leader, Di Lorenzo capitano perfetto”

UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Gaetano: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista