Venerato: “Trattativa in corso tra Napoli e Koulibaly per il rinnovo, le cifre”

Kalidou Koulibaly potrebbe rimanere a Napoli ancora a lungo

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly al TG di RAI Sport.

Queste le sue parole:

“Fitti colloqui tra il Napoli e l’entourage di Koulibaly. De Laurentiis ha intenzione di proseguire con il difensore senegalese. Solo per lui sarà sforato il tetto di ingaggi. Il Napoli ha offerto 5 milioni netti a Koulibaly fino al 2026. Senza escludere i bonus aggiuntivi legati a copiose variabili. Ci vorranno ancora altri colloqui per ultimare la trattativa. Il Napoli non ha messo fretta al difensore africano. Aspetterà fino a giugno la sua decisione. Club di premier e della Bundesliga offrirebbero di più (almeno 7 netti) ma il Napoli conta sul rapporto tra Koulibaly e la maglia azzurra per strappare un sospirato assenso”.

