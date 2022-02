Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini. In arrivo Giovinco

Sampdoria, Giovinco per sostituire Gabbiadini

Dopo il grave infortunio a Manolo Gabbiadini, la Sampdoria ha deciso di ingaggiare Sebastian Giovinco per sostituire l’ex Napoli. A dare la notizia è Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo sito ufficiale ha aggiunto:

“Il calciomercato non si ferma mai: la Sampdoria, infatti, ha deciso di tesserare Sebastian Giovinco, attaccante classe 1987, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Al-Hilal e si stava allenando con il Toronto. L’ex Juventus, è partito nella notte da Toronto in modo da essere già oggi a Genova per le ultime formalità, che lo legheranno al club con un contratto di sei mesi, ed essere a disposizione di Giampaolo il prima possibile. Il suo agente Andrea Cattoli ha nel frattempo sistemato tutti gli ultimi dettagli con il club blucerchiato, si attende quindi solamente il suo arrivo a Genova. La Sampdoria ha deciso di correre ai ripari dopo l’infortunio al ginocchio accusato ieri da Manolo Gabbiadini”.

