Mpasinkatu: “Anguissa e Koulibaly titolari con l’Inter, torneranno domani”

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu, che ha annunciato quando torneranno di due azzurri impegnati in Coppa d’Africa. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto fino alla fine. I risultati di questa settimana lo hanno avvicinato ancor di più alla vetta e il rientro di due pilastri come Koulibaly e Anguissa può aiutare ancora di più. Vorranno sicuramente contribuire a lottare per uno scudetto che, credo, si deciderà al fotofinish. Io penso proprio che saranno titolari contro l’Inter. Riguardo Koulibaly, se oggi è in Senegal per festeggiare la vittoria e ricevere il Presidente della Repubblica, penso che già domani raggiungeranno i loro club di appartenenza perché non c’è tanto tempo per festeggiare. Se fosse capitato in estate, come l’Europeo, sarebbe stato diverso.”

