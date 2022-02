Covid-19: stop alle mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio

Già da questo mese potrebbe essere tolto l’obbligo delle mascherine all’aperto

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha rivelato delle importanti novità sulle restrizioni da Covid-19 in Italia, lo riporta il Corriere della Sera.

Queste le sue parole:

“E ‘in arrivo un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”

