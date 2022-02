Chirico: “Napoli in piena corsa Scudetto, il gol di Petagna lo facevo da bendato”

Il giornalista juventino dice la sua sulla corsa Scudetto

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha detto la sua sulla corsa Scudetto durante la trasmissione “Il Processo”, in onda su 7 Gold.

Queste le sue parole:

“La Juventus è in lotta per lo scudetto? Non diciamo eresie. Io l’ho sempre detto che l’obiettivo della Vecchia Signora in questa stagione deve essere il quarto posto. Ma avete visto cosa sta facendo il Napoli? Vince sempre. Gli azzurri sono a meno un punto dalla capolista. Il goal di Petagna lo facevo anche io bendato.

Come può pensare allo scudetto la Juventus se ha tanti punti ancora da recuperare e le giornate si riducono sempre di più. Napoletani e milanisti non si nascondano: sono in piena corsa per lo scudetto a differenza nostra. Sono convinto che sarà una lotta molto combattuta. Per quello che concerne i bianconeri. i nuovi acquisti hanno rinforzato la squadra. Vlahovic si è presentato nel modo migliore, stesso discorso per Zakaria”.

