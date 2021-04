PSG: dopo Verratti anche Florenzi positivo al Covid-19

La sosta per le nazionali ha causato diversi contagi da Covid-19 nel gruppo Italia

Dopo Marco Verratti, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al Covid-19, ad annunciarlo è il Paris Saint Germain tramite un comunicato sui propri canali ufficiali. Il club aveva già disposto per lui l’isolamento precauzionale, escludendolo dai convocati per la partita di campionato contro il Lille. Il terzino italiano sarà quindi costretto a saltare anche il match di Champions League contro il Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale.

Questo il comunicato del PSG:

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021

