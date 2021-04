Napoli, calciomercato: “Hysaj vicino al Milan, queste le tempistiche dell’affare e l’ingaggio del giocatore”

I rossoneri sembrano fare sul serio per il terzino classe 94′

Alfredo Pedullà, sul suo portale ufficiale, rivela la probabile prossima meta di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, come già detto diverse volte dal suo stesso agente, abbandonerà con tutta probabilità il Napoli e le probabilità di un eventuale rinnovo contrattuale sono vicine allo zero.

Questo è quanto si legge:

“La richiesta del terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus. Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, il Milan ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del Manchester United per Dalot, non meno di 20 milioni. La tempistica prevede la volontà di affondare il colpo con la certezza della partecipazione in Champions, ma non escludiamo che i tempi possano essere più brevi“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Perillo distrugge Maksimovic: “Non sarà rimpianto dai napoletani”

Napoli, il silenzio stampa impedisce a Gattuso di prendersi qualche rivincita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare