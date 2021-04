Da Torino: sfida contro il Napoli decisiva per Pirlo e Agnelli lavora per Allegri

Tuttosport fa trapelare una notizia inerente alla situazione di Pirlo: Juve – Napoli sarà decisiva.

Pirlo naviga in acque profonde ormai, dopo essere stati battuti in casa dal Benevento, la situazione diventa giorno dopo giorno più complicata in casa Juventus.

“La società bianconera è ferma in difesa di Pirlo che è nonostante tutto potrebbe essere riconfermato come allenatore anche per la prossima stagione. Ma la situazione è decisamente da valutare giorno per giorno e la partita contro il Napoli è in assoluto decisiva. Il fattore Champions incide molto per il suo futuro”.

Inoltre nell’ambiente bianconero è Allegri che i tifosi chiedono a gran voce per la panchina in vista del nuovo anno.

