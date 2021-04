Gli azzurri ritornano in campo: da oggi è missione Juventus

SSC Napoli, oggi è previsto il ritorno in campo per gli azzurri al Training Center.

Dopo aver trionfato contro il Crotone, adesso è missione recupero: Juve – Napoli.

A seguito del successo con il Crotone e la domenica di Pasqua, il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti al Training Center. Il sito ufficiale del club fa presente a tutti i suoi tifosi, che dopo la pausa concessa per festeggiare Pasqua, gli azzurri ritornano a lavoro in vista del match contro la Juventus. Il recupero della terza giornata di campionata è prevista per mercoledì all’Allianz Stadium alle ore 18:45.

