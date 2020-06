Napoli-Inter, la moviola: manca l’espulsione di Young, poi il rebus sul rigore

Al Napoli forse manca un rigore, all’Inter invece sicuramente un cartellino rosso. Ciononostante Gianluca Rocchi guadagna un 6 in pagella dal Corriere dello Sport: “Deciso Rocchi – si legge nella moviola – sul primo giallo a Young: il giocatore nerazzurro arriva in ritardo, con il pallone già andato via, su Politano, pochi dubbi. Ventidue minuti più tardi, ancora un duello fra i due, proprio a centrocampo, Politano allunga la gamba sinistra e anticipa l’avversario che, cercando di calciare il pallone, colpisce il piede dell’avversario. Da cartellino giallo, e sarebbe stato il secondo, Rocchi si snatura un po’ e gestisce la situazione. La prova del 9? Dopo tre minuti, De Vrij commette fallo su Mertens, un tocco sul piede amplificato dalla caduta del belga, qui arriva l’ammonizione che è una forzatura.

[…] Il Napoli chiede un fallo di mano di De Vrij su un pallone in area dell’Inter, dal VOR (Video Operation Room) arriva solo un silent check da parte di Paolo Valeri (sempre più probabile un futuro davanti ai monitor, quando avrà finito il suo ciclo in campo): il dubbio è sul movimento dell’avambraccio sinistro quando passa il pallone (che pure non sembra cambiare giro), la pelle che si increspa evidenzia un tocco anche se il braccio sembra in posizione naturale. Insomma, un rebus.

