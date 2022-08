Raspadori, accordo tra Napoli e Sassuolo: previsto altro incontro

Napoli e Sassuolo stanno fissando l’accordo per portare l’attaccante Giacomo Raspadori in maglia azzurra.

L’attaccante Giacomo Raspadori sarebbe sempre più vicino al Napoli. Il Napoli ed il Sassuolo hanno già avuto un promo incontro per finalizzare la trattativa, in particolare Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali si sono incontrati a Castel di Sangro qualche giorno fa. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe previsto un altro incontro per concludere l’affare.

Ecco quanto riportato:

“Serve maledettamente Raspadori anche perché per il Napoli – al momento – non ci sono piste alternative all’attaccante della nazionale visto che Giacomino ha tutti i crismi per vestirsi d’azzurro: un cartellino tutto sommato accessibile, uno stipendio discreto sul quale per altro c’è già l’accordo con l’agente Tullio Tinti. Da domani, dopo una domenica di relax, De Laurentiis tornerà a lavorare proprio su questo fronte. Con Carnevali ci si è lasciati con la promessa di risentirsi e rivedersi, se come sembra probabile ci sarà un altro faccia a faccia di sicuro sarà decisivo, in un senso o nell’altro perché il Napoli, il Sassuolo e Raspadori non possono restare per sempre promessi sposi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli lavora per la cessione di Fabian Ruiz al PSG

Politano: “Osimhen può diventare un leader, Di Lorenzo capitano perfetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista