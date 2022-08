Mertens-Galatasaray, è fatta! È atteso stasera a Istanbul

Mertens al Galatasaray, ormai ci siamo!

Ecco quanto raccolto da tuttomercatoweb.com:

“Lo scorso anno entrambi in Italia, in questa stagione entrambi in Turchia. Dries Mertens, svincolatosi dal Napoli, e Lucas Torreira, di proprietà dell’Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina, sono pronti a firmare con il Galatasaray. In serata sia l’attaccante belga (che ha un accordo per un anno di contratto più un altro opzionato a 3,2 milioni più bonus) che il centrocampista uruguaiano sono attesi a Istanbul per cominciare una nuova avventura nella Süper Lig.”