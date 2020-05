Insigne ha già dato l’ok per il ritiro del Napoli

“State pronti”, Insigne ha già dato l’ok per il ritiro del Napoli

L’edizione odierna di Repubblica evidenzia la ripresa agli allenamenti del Napoli, ecco quanto si legge sul quotidiano:

Venerdì primo maggio è arrivata la comunicazione ai giocatori azzurri, subito dopo il discorso del governatore Vincenzo De Luca che di fatto aveva accettato il piano del Napoli per la ripresa degli allenamenti. « State pronti » , questo il messaggio inviato a tutti i calciatori che sono intenzionati a tornare in campo dopo quasi due mesi di smart-working. Il capitano Lorenzo Insigne, per conto di tutti i compagni, ha già dato alla società la disponibilità della squadra ad andare in ritiro dal 18 maggio, ma naturalmente serve la certezza della ripresa del campionato prima di organizzare il soggiorno all’hotel Golden Tulip, che solitamente ospita la squadra.

