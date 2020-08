Insigne ha recuperato, contro il Barcellona ci sarà

Lorenzo Insigne recupera

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Lorenzo Insigne ha recuperato dall’infortunio. Il capitano azzurro, nella rifinitura di oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. Buone notizie per Gattuso, che per la sfida di domani contro il Barcellona potrà contare anche su di lui.

