Insigne lontano dal rinnovo, per il momento l’obiettivo è la Champions

Il Corriere dello Sport sottolinea il peso importante che si trova ad affrontare il Napoli sul monte ingaggi. Per Insigne il rinnovo slitta nuovamente.

Insigne ancora non è del tutto soddisfatto delle proposte di rinnovo. Dunque il capitano è in attesa del finale di stagione per poter trovare un accordo concreto sul da farsi.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne tarda ad arrivare. Il capitano attualmente guadagna 4,5 milioni a stagione, una cifra che la società azzurra sarebbe intenzionata a ridurre, spalmando l’ingaggio in più anni. Un elemento importante per determinate decisioni potrebbe provenire senz’altro dal raggiungimento della zona Champions League.

In caso di qualificazione il club partenopeo potrebbe fare affidamento su maggiori risorse, a questo punto anche da investire sui rinnovi. Se così non dovesse essere, si prospetta una sostanziosa cura dimagrante del monte ingaggi.

