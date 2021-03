Insigne richiama i compagni all’ordine, il capitano dice la sua

Il Corriere della Sera rivela un retroscena nelle quinte della società del Napoli. Lorenzo insigne richiama all’ordine i compagni ed esorta alla riflessione.

Insigne da vero capitano prende le redini in mano, non c’è più tempo per sbagliare.

Pensieri ed immagini descrivono la serata di Lorenzo Insigne contro il Sassuolo; il suo rigore, l’attaccante con grande professionalità e nervi saldi calcia senza esitazione. A fine gara, invece, l’irrisione proprio a pochi minuti dal fischio finale.

Per questo motivo il capitano ha voluto richiamare all’ordine la squadra, in compagnia del vicecapitano Ghoulam. Parole chiare e concise quelle di Insigne, che esorta i compagni alla riflessione esponendogli tutti gli errori e le disattenzioni delle ultime gare.

L’invito principale è quello di avere più attenzione in vista dei prossimi match, rincarando la dose e spiegando quanto sia essenziale portare a casa un buon risultato poiché l’obiettivo stagionale è un posto in Europa.

