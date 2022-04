Insigne vuole raggiungere due obiettivi prima di andar via dal Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su due obiettivi che Lorenzo Insigne vuole raggiungere prima di lasciare il Napoli.

Lorenzo Insigne è ormai prossimo a salutare la squadra in cui è cresciuto, ma in queste ultime gare di campionato sta facendo comunque di tutto per portare il Napoli al successo. Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza sugli obiettivi che si è prefissato di portare a termine prima di lasciare la squadra.

“Insigne è all’ultimo mese della sua avventura napoletana. Non vuole consegnare ai napoletani la cartoline del capitano che molla prima del triplice fischio. Le speranze passano anche per la sua qualità, l’ambizione di lasciare altre tracce nella storia. La medaglia d’argento nella classifica dei marcatori all time del Napoli è ad un passo, Lorenzo è a un gol da Hamsik.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Traoré primo obiettivo ma c’è anche Barak

Napoli, De Laurentiis fa una richiesta ben precisa a Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È ancora testa a testa tra Pd e Giorgia Meloni. Cosa dicono i sondaggi