Calciomercato Napoli, Traoré primo obiettivo ma c’è anche Barak

Calciomercato Napoli, la Società avrebbe messo nel mirino Traoré ed avrebbe un interesse per Barak.

Il giornalista Fabio Mandarini è intervenuto ai microfoni di Tribuna Sport per parlare di calciomercato. Mandarini si è soffermato sul Napoli, informando tutti circa gli obiettivi del club.

“Il primo obiettivo del Napoli è Traoré, anche se è difficile acquistarlo. L’alternativa è Barak, che attualmente è corteggiato da varie Società inglesi. Anche Casale piace, ma adesso in quel ruolo c’è Mario Rui, che non ha intenzione di andar via. Per quanto riguarda Juan Jesus quest’ultimo ha rinnovato, mancano solo le firme.”

