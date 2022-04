Napoli, De Laurentiis fa una richiesta ben precisa a Spalletti

Il quotidiano Repubblica riporta una richiesta che il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto a Luciano Spalletti.

Il campionato è giunto quasi al termine ed il Napoli è attualmente al terzo posto nella classifica di Serie A. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica riporta un retroscena che riguarda il tecnico azzurro Luciano Spalletti ed il Presidente Aurelio De Laurentiis, in particolare di una richiesta che quest’ultimo ha fatto all’allenatore.

“De Laurentiis ha chiesto a Spalletti di chiudere al più presto i conti per la zona Champions, mettendo matematicamente al sicuro il quarto posto, già nelle prossime due partite: contro l’Empoli e il Sassuolo, da vincere a tutti i costi. Con sei punti più in classifica, infatti, i giochi per gli azzurri sarebbero fatti nel giro di un paio di settimane e c’è in ballo anche la programmazione societaria: il secondo argomento affrontato nel loro incontro da presidente e allenatore.”

