Juan Jesus ed Amir Rrahmani potrebbero rappresentare la coppia difensiva durante Napoli-Empoli.

È tempo di decidere la formazione giusta in vista di Napoli-Empoli ed il Corriere dello Sport prova ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti, in particolare il reparto difensivo. Secondo il quotidiano la coppia centrale in difesa sarà composta da Amir Rrahmani e Juan Jesus, che dopo un lieve infortunio avvenuto qualche giorno fa ha recuperato in tempi record.

“Juan Jesus è tornato. In un lampo: mercoledì in disparte per i postumi di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro e ieri, invece, regolarmente in campo con il gruppo dopo una sessione in palestra. Il pericolo di perdere anche lui oltre allo squalificato Koulibaly, insomma, è scampato: domenica a Empoli sarà Juan a fare coppia con Rrahmani al centro della difesa.”

