Inter, De Vrij: “Il Napoli sta volando, mentre noi non riusciamo a vincere”

Inter, le parole di De Vrij dopo il pareggio contro la Sampdoria

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato il pareggio contro la Sampdoria, che aumenta il distacco a 15 punti dal Napoli. Il centrale olandese ai microfoni di Sky ha così commentato:

Il Napoli sta volando, porta a casa le vittorie mentre noi a volte non riusciamo a vincere. Troppa frenesia in campo? Sì, anche se abbiamo creato diverse occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, sono due punti persi stasera. Che Inter arriva alla sfida con il Porto? Siamo carichi e fiduciosi, ci prepareremo al meglio per passare il turno”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Stefan De Vrij

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Inter frena al Ferraris, così il Napoli si avvicina allo Scudetto

Fischio finale al Ferraris: 0-0 tra Sampdoria e Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terrorismo di matrice fascista in Sardegna,blitz dei carabinieri