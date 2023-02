La Gazzetta dello Sport – Lukaku-Barella, litigio fa discutere: la fuga del Napoli è frustrante.

Durante il posticipo di campionato, tra Sampdoria e Inter, in campo è andata in scena una “mini discussione” tra Barella e Lukaku. Tra i due è scattata una scintilla a causa dell’atteggiamento irritante del centrocampista, nervoso e artefice di svariate polemiche.

“Impossibile dire se questo nervosismo (ingiustificato) sia figlio in parte anche della frustrazione nel vedere davanti una squadra lanciata nell’iperspazio come il Napoli di Spalletti, ma di certo non basta questo litigio a far partire l’Sos dentro allo spogliatoio di Inzaghi”.

Fonte foto: Instagram @nicolo_barella

