Inter-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Ritorna la Serie A ed è subito Inter-Napoli! Dopo la vittoria contro l’Udinese, è tempo di atterrare a San Siro, questa volta contro i nerazzurri. La tattica di Inter-Napoli.

Tattica Inter–Napoli – Allo Stadio San Siro di Milano, mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45, il Napoli affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

L’Inter di Inzaghi

Inizio di stagione poco entusiasmante per l’Inter di Simone Inzaghi, che da pretendente allo scudetto, è caduta inesorabilmente in un loop mentale che l’ha tenuta lontana dai primi posti in classifica. Lo scorso anno si è candidata come seconda, a soli meno due punti dal Milan campione d’Italia, ma quest’anno a mancare è la solita solidità di squadra, che puntualmente viene meno nel momento in cui si presentano difficoltà, esempio, le irritanti reazioni di Nicolò Barella davanti alle decisioni arbitrali.

Potrebbe essere questa per il Napoli una delle opportunità da sfruttare, sia in ambito mentale che fisico, considerando sempre, però, le condizioni della squadra di Inzaghi, che con l’inizio del campionato, potrebbero variare in positivo. L’Inter ne esce vincente dalle ultime amichevoli, quelle disputate durante la pausa del Mondiale, a differenza del Napoli che ha subito ben due volte il pressing avversario. Le probabili formazioni dell’Inter (3-5-2) Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco; Dzeko, Lukaku.

La tattica dell’Inter

La panchina di Simone Inzaghi ha portato all’Inter un approccio più moderno, a differenza di quello di Conte, seppur vincente. Il modulo è il medesimo, spesso concentrato sul 3-5-2, che i giocatori hanno velocemente assimilato, riuscendo ad essere più imprevedibili e spesso anche più offensivi in fase d’attacco.

La visione di gioco è sicuramente propositiva, considerando che la tattica è organizzata principalmente sulle fasce, con la differenza che il gioco non è più impostato sulla ricerca degli spazi in velocità di Hakimi e Lukaku, ma si adoperano nel possesso palla e nel fraseggio corto. La qualità tecnica è impostata soprattutto su Dzeko e Lautaro Martinez, anche se è fondamentale il ruolo dei centrocampisti, che spesso e volentieri riescono a finalizzare. Indispensabile è Marcelo Brozovic, regista di qualità e spessore, accompagnato dall’incredibile forza fisica e velocità di Nicolò Barella. Inzaghi, è riuscito a mantenere il proprio modulo di gioco, portato dalla Lazio all’Inter, riuscendo però ad arricchire quest’ultimo con nuove idee, adattandole alla rosa attuale, che però negli ultimi periodi fatica nella fase finale, ovvero quella del gol. Un altro aspetto fondamentale è la mancata lucidità nei momenti di difficoltà, che spesso, quest’anno ha reso impossibili le imprese nerazzurre, buttando all’aria il lavoro svolto anche nei match più “semplici”.

Il Napoli di Spalletti

Luciano Spalletti è un veterano, e ad oggi è il miglior allenatore in circolazione, considerando le imprese eroiche dei suoi giocatori. Primi nel girone di Champions League e primi in Serie A, gli azzurri dominano le classifiche portando a casa risultati straordinari. Le amichevoli, durante la pausa Mondiale, hanno destato una minima preoccupazione, ma Spalletti è consapevole della forza fisica e mentale della sua squadra. A breve è previsto un innesto, uno scambio a favore del Napoli, con l’arrivo di Bereszynski al posto di Zanoli, per rafforzare il reparto. La sfida contro l’Inter non è da sottovalutare, nonostante gli alti e bassi che hanno penalizzato spesse volte la squadra di Inzaghi, che crede ancora nella rimonta delle sue rivali. La tattica del Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La tattica del Napoli

Il Napoli come sempre è pronto ad attutire i colpi avversari, e questa volta lo farà con dei rientri tanto attesi, a partire da Rrahmani in difesa a Kvaratskhelia, tormentato da una brutta lombalgia. La squadra di Inzaghi è meno prevedibile, a differenza degli anni passati, dunque sarà un duello di fuoco, soprattutto a centrocampo, e da considerarsi fondamentale il trascorso tra Osimhen e Skirniar, che ha penalizzato e spaventato l’attaccante del Napoli, ad oggi costretto a giocare ancora con la maschera. Timori a parte, il Napoli, come di consueto è abituato, dispone di massima sicurezza in ogni area del campo, e sarà fondamentale riuscire a fermare le fasce, che in velocità e tattica, soprattutto quella di Di Marco, hanno uno sprint da non sottovalutare. A smuovere l’area in attacco ci saranno con molta probabilità due attaccanti di spessore, e da tenere sott’occhio sono le ultime prestazioni di Dzeko, il quale avrà a che fare, però con la difesa eccezionale azzurra.

Barbara Marino

