La Juventus vuole Jorginho ma l’opzione Napoli è concreta

Secondo il portale d’informazione Tuttojuve la Juventus sarebbe interessata all’ex centrocampista del Napoli Jorginho.

Recentemente il nome di Jorginho è stato accostato al Napoli in quanto si ipotizza un ritorno al club. Sul centrocampista che adesso veste la maglia del Chelsea ci sarebbero però altri club. In Serie A la Juventus lo avrebbe messo nel mirino; inoltre ci sarebbero il Barcellona ed il Newcastle.

Ecco quanto si legge su Tuttojuve:

“Oltre alla Juventus, su di lui ci sono il Barcellona con l’italiano che è sempre stato uno dei preferiti della dirigenza dei Culé. Il Napoli con il giocatore che vorrebbe tornare nel club in cui si è formato come professionista e potrebbe essere l’opzione più valida. Su di lui anche il Newcastle: i “Magpies” hanno il potere economico nelle loro mani. A differenza di Barça e Napoli, il club inglese ha a disposizione molti soldi per offrire a Jorginho un accordo per il giocatore.

Fonte foto: Instagram, @jorginhofrello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Ounahi si fa sul serio. Azzurri in vantaggio sugli altri club interessati

Napoli, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato di gennaio?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso a sprangate: tre fermi, due sono minorenni