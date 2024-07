Inter, si ferma Buchanan: spunta l’idea Buongiorno per sostituirlo

Dopo l’infortunio dell’esterno dell’Inter Tajon Buchanan il club nerazzurro starebbe pensando ad Alessandro Buongiorno per sostituirlo.

Alessandro Buongiorno, accostato sempre di più al Napoli, sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter. Il motivo avrebbe a che fare con l’infortunio del nerazzurro Tajon Buchanan durante gli impegni di quest’ultimo con la Nazionale canadese.

La notizia è stata riportata da Il Corriere dello Sport:

“Come in tutte le nuove storie d’amore, c’è sempre l’ex di turno con cui fare i conti. Così tra Conte e Buongiorno, proprio quando la trattativa è arrivata ormai alle battute finali, spunta l’ombra dell’Inter, l’ultimo club italiano del tecnico azzurro. I campioni d’Italia ieri pomeriggio hanno incontrato Beppe Riso, l’agente del difensore: c’erano da sistemare le situazioni di Franco Carboni e Oristanio, ma il ds Ausilio ne ha approfittato per chiedere informazioni sullo stato d’avanzamento della trattativa per portare Buongiorno a Napoli. Una manovra di disturbo? Solo in parte. L’Inter segue Buongiorno da tempo ma non poteva prima e non può neanche ora permettersi un investimento da 40 milioni. Il nome è tornato d’attualità, e da qui la richiesta di informazioni, perché i nerazzurri, per rimediare al ko di Buchanan, ora sembrano più orientati a prendere un difensore centrale che un esterno.”

