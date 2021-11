Intervento Osimhen, inserite 6 placche e 18 viti nella parte dell’urto

Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha svolto l’operazione ad Osimhen, non lascia intendere nulla di buono nel post-intervento: “Ho saputo dei 90 giorni, ma forse ci vorrà più tempo, potrebbe essere rioperato”.

Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha svolto l’intervento maxillo facciale ad Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Ho saputo dei 90 giorni, ma forse ci vorrà pure qualcosa in più. Se ci dovesse essere qualche problema, potrebbe pure tornare in sala operatoria. Non c’è stata solo una frattura ma soprattutto uno schiacciamento dello zigomo, un danno devastante – spiega il primario –. L’orbita oculare è uscita dalla cavità. Una situazione che ha coinvolto diverse strutture: muscoli, tendini, nervi e arterie. Una situazione molto complessa. La ripresa del ragazzo comporta una fase di grossa complicanza. Nella parte dell’urto si è creata una frammentazione di tutti i tessuti che vanno ricomposti e devono riposizionarsi. Per questo sono state inserite 6 placche e 18 viti. Ci vorrà tempo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

I convocati di Spalletti per Spartak-Napoli: uomini contati e diversi Primavera

Infortunio Victor Osimhen, il bollettino medico e la prognosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo:temporali al centro-sud,allerta gialla su 5 regioni