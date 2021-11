Occhi puntati su Lorenzo Insigne, il capitano dovrebbe ritornare disponibile per la sfida contro la Lazio.

Secondo l’edizione del Corriere dello Sport il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dovrebbe ritornare in campo per la sfida contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Dunque, per il numero 24 è stata solo una sosta che ha, fortunatamente, tolto ulteriori preoccupazioni a Luciano Spalletti.