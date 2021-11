Rientro Osimhen – Titolare in campo a metà gennaio

Il quotidiano Tuttosport esprime una previsione sul rientro di Osimhen

La previsione è a dir poco ottimistica ma non irreale secondo quanto riportato:

“Andando nello specifico, per Osimhen è stato necessario l’inserimento di cinque placche e di 19 viti ai fini di ricomporre le fratture pluriframmentarie, circa venti, dello zigomo e dell’osso orbitale sinistro che è come se fosse esploso. Appena sarà dimesso, il bomber nigeriano potrà cominciare ad allenarsi “a secco” in palestra e tra una ventina di giorni potrà anche riprendere a correre sotto la vigilanza attenta del medico sociale Raffaele Canonico .

La speranza del Napoli è di poterlo recuperare per la metà di gennaio ma di sicuro dovrà saltare 10 partite tra campionato ed Europa League. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere convocato per la gara in programma a Bologna il 16 gennaio, anche se dirlo oggi rappresenta più un auspicio che una garanzia.”