Italia-Macedonia del Nord: i convocati azzurri, out Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo non figura nella lista degli attaccanti di Luciano Spalletti per la sfida tra Italia e Macedonia del Nord.

La sfida tra Italia e Macedonia del Nord, valida per la qualificazione agli Europei del 2024, si giocherà questa sera presso lo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della squadra di casa. Sono cinque gli azzurri il cui nome non è presente in tale lista, tra cui quello del Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il motivo ha a che fare con una squalifica dovuta ad una somma di ammonizioni.

Di seguito la lista dei convocati della Nazionale italiana:

Donnarumma, Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Dimarco, Gatti, Mancini, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Cambiaso, Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella, Scamacca, Raspadori, Berardi, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.

