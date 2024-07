James Rodríguez vuole tornare in Europa: il colombiano si è offerto al Napoli

James Rodriguez vuole tornare in Europa, le ultime

James Rodriguez è pronto a tornare in Europa, come riporta il portale SportMediaset:

“Alcuni intermediari lo stanno proponendo a diverse squadre in Europa tra cui Betis Siviglia e Porto (sarebbe un ritorno, ndr), ma hanno bussato anche alla porta della Lazio e quella del Napoli.

Come scrive Il Messaggero, il club di Lotito, che ha nel mirino Armand Laurienté del Sassuolo, valuterà un possibile approdo a Formello del campione colombiano, ma prima serve una cessione per poter far arrivare un nuovo calciatore e Hysaj sembra essere uno dei maggiori indiziati. Una suggestione che potrebbe tentare il patron laziale e la dirigenza della Lazio, anche se l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro netti all’anno sarebbe un ostacolo per i biancocelesti.

Non lo sarebbe invece per il nuovo Napoli di Conte, che mentre cerca l’accordo col Psg per Osimhen e tratta Lukaku con il Chelsea, sta pensando di mettere sotto contratto il 33enne che ai tempi di Carlo Ancelotti, nel 2019, era stato vicinissimo all’arrivo in Campania”.

