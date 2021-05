Fiorentina-Napoli, Iachini: “Dispiace per il rigore, la trattenuta era lieve”

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, rilascia alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Napoli.

Il Napoli batte la Fiorentina e si prende il terzo posto della classifica di Serie A in attesa della gara del Milan, ritornando così in zona Champions League. Dopo un primo tempo a porte inviolate gli azzurri vanno in gol con Insigne e Zielinski, la Fiorentina invece non riesce a segnare neanche una rete e rimane cosi al tredicesimo posto della classifica, a quota 39 punti. Dopo la gara l’allenatore Giuseppe Iachini rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Le prime parole del tecnico riguardano la gara in generale:

“Volevamo fare una buona gara e dare continuità ai nostri risultati. Il Napoli però è una squadra pericolosissima. Non abbiamo fatto tanti errori, ma giochiamo tanto e la stanchezza si è fatta sentire.”

Sul rigore concesso agli azzurri afferma:

“Prima del rigore la gara era equilibrata. La trattenuta era lieve, forse il tuffo è stato un po’ accentuato. La valutazione spetta all’arbitro, ci dispiace perché è stato un episodio che ha determinato il risultato. Possiamo solo accettare. È un peccato perché in difesa stiamo concedendo poco. Ho schierato in campo due esterni offensivi per fare male, ma non eravamo motivati, mentre il Napoli lo è stato dall’inizio alla fine”.

Iachini parla poi dell’affetto della Fiorentina nei suoi confronti:

“Mi hanno regalato una maglia con su scritto “Grazie Beppe” e mi hanno fatto un applauso. La squadra aveva paura della retrocessione ed io sono contento di aver donato qualcosa. Il presidente ha tentato di convincermi a restare, ma esiste anche un tempo per andare via. Dopo tutto ciò che c’è stato è giusto salutarsi da amici.”

