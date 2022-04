Jeremie Boga a gennaio era nel mirino del Napoli: il retroscena

Corriere dello Sport – Jeremie Boga a gennaio era nel mirino del Napoli, ma l’Atalanta ha fatto prima. Il retroscena.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’indiscrezione in merito all’interesse di Jeremie Boga, da parte del Napoli, era più che concreta durante la finestra di calciomercato invernale:

“Considerato il prezzo di saldo esposto dal Sassuolo – la valutazione del giocatore era passata dai 40 ai 25 milioni di euro nel giro di pochi mesi -, la proprietà partenopea aveva avviato i contatti con Carnevali per capire la fattibilità dell’operazione, anche perché serviva trovare un vice-Insigne, già con le valigie in mano verso Toronto. I nerazzurri però sono stati più rapidi grazie alle trattative già avviate in estate per volere del Gasp”.

